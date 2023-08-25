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Был пьян и под наркотиками: в Калуге арестовали водителя, сбившего 11 человек

Дмитрий Антипов
22:29 25.08.2023
Пьяному водителю из Калуги теперь грозит до 7 лет лишения свободы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Водителя автомобиля, сбившего одиннадцать человек на тротуаре в Калуге, арестовали на два месяца. Некоторые из пострадавших уцелели только чудом. Четверо переведены на лечение в Москву. Остальные - находятся в больницах региона. Дорожная авария в центре города произошла накануне.

В разговоре с прессой задержанный оправдывается, алкоголь не пил, вещества не употреблял. Говорит, потерял за рулем сознание. Однако известно, что на момент ДТП водитель был пьян. Наркотики в крови обнаружил судмедэксперт.

Следователи пояснили, только за этот год у него множество штрафов. 

«Привлекали за нарушения 38 раз, кроме того ввел в заблуждение сотрудников, сообщив об утрате прав, которых был лишен за езду в состоянии наркотического опьянения», - рассказала Лилия Латыпова,  старший помощник руководителя СУ СК России по Калужской области.

За ночь Калужские медики смогли стабилизировать состояние пострадавших. После консультации со столичными специалистами, приняли решение доставить четырех человек в Москву.

В результате наезда 11 человек пострадали. Трое из них дети. Благодаря очевидцам, сразу же вызвавшим скорую, всем успели оказать необходимую помощь. 9 пострадавших в состоянии разной степени тяжести экстренно госпитализированы. Еще двое от дальнейшей помощи медиков отказались. 

В единую диспетчерскую службу региональный центр скорой помощи поступил вызов о совершении наезда на большое количество пешеходов. Первая бригада на место прибыла через 5 минут.

Теперь водителю, сбившему 11 человек, грозит до 7 лет колонии

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