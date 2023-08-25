Глава Калужской области рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на остановке

Медикам предстоит решить, кого из пострадавших отправить на долечивание в федеральные центры.

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Пострадавшие в дорожной аварии в Калуге находятся в стабильном состоянии. Об этом рассказал глава области Владислав Шапша.

«Все пострадавшие во вчерашнем ДТП находятся в стабильном состоянии с положительной динамикой», - написал Шапша в своем Telegram-канале.

В ближайшее время врачи больницы, в которую госпитализированы пострадавшие в ДТП, проведут телемедицинскую консультацию со своими коллегами из НМХЦ имени Пирогова. По ее итогам будет принято решение о необходимости эвакуации больных в Санкт-Петербург.

Серьезное ДТП произошло в Калуге накануне. Легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта. В это время на ней находились люди. Пострадали 11 человек, включая троих детей. Как выяснилось позже, находившийся за рулем мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Предполагаемого виновника задержали, возбуждено уголовное дело.