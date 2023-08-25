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Тридцать минут в тюрьме: как прошел первый в истории США арест президента

Наталья Жадько
21:08 25.08.2023
На бывшего президента США завели четыре уголовных дела: его обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в 2020-м году и в фальсификации голосов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vuk Valcic, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Такого снимка и в таком месте не было ещё ни у одного президента в истории США, только если этот президент – не Дональд Трамп. Суровый взгляд, полный решительности, ни тени намёка на улыбку – бывший лидер Соединённых Штатов Америки серьёзно смотрит на весь мир с фотографии, которую сделали в тюрьме округа Фултон. Сюда Трамп прибыл для ареста

За тем, как бывший президент ехал сдаваться властям, следили на американском телевидении. Весь путь из Нью-Джерси до Атланты - в прямом эфире. Для усиления эффекта Федеральное управление гражданской авиации США ввело ограничения на полеты в районе округа Фултон. Меры предосторожности такие, словно дело заведено на самого опасного в мире преступника.

Вот Дональд Трамп выходит из самолета в штате Джорджия. Спускаясь по трапу, машет рукой и показывает большой палец вверх. Как будто говорит: "всё нормально". Для человека, на которого завели уже четыре уголовных дела, 45-й президент США выглядит чрезвычайно спокойным. Внушительный кортеж из десятков автомобилей в сопровождении полицейских направляется в тюрьму. Беспрецедентные меры безопасности – сотни полицейских оцепили территорию вокруг исправительного учреждения. А рядом с ними, через дорогу, ждут сторонники будущего заключённого

«Вы хотите знать причину, по которой я поддерживаю Трампа? Потому что ему, словно чернокожему, как было десятилетиями, придумали обвинения и выдвинули против него. Я знаю, что Трамп невиновен. Я поддерживаю Трампа в борьбе с этой коррумпированной двухуровневой системой правосудия. Вот почему я здесь: показать, что я, чернокожий, поддерживаю Трампа», - заявил сторонник Трампа Деррик Гибсон.

И видимо правда не шутки, если учесть тот факт, что темнокожие поддерживают скорее демократов, чем республиканцев. Но сейчас, как они сами себя назвали – "Ниггеры за Трампа" – вышли в поддержку бывшего президента вместе со своими оппонентами.

«Наша страна слишком важна, чтобы ее потерять. Нам нужен Дональд Трамп. Трамп или смерть», - выразил мнение сторонник Трампа Дион Чини.

В это время в тюрьме у Трампа берут отпечатки пальцев и делают ту самую легендарную фотографию, так называемый тюремный магшот. К нему же прилагается карточка арестанта, откуда весь мир узнаёт  параметры "Клубничного блондина". Именно так описали цвет волос бывшего президента. Глаза голубые, рост 190 см, вес 97 с половиной килограммов. Всё, как у настоящего заключённого. Кроме срока – в тюрьме Дональд Трамп провёл не больше 30 минут. Адвокаты заранее договорились о его освобождении под залог в 200 тысяч долларов. Уже в аэропорту бывший лидер США даёт первое интервью и благодарит своих сторонников.

«То, что здесь происходит - это пародия на правосудие. Я не делал ничего незаконного. Я не вмешивался в выборы. Это уголовное дело - вот это - вмешательство в выборы, которые у меня украли. Но у нас есть права, чтобы оспаривать результаты голосования, которые мы считаем нечестными. Спасибо за поддержку», - прокомментировал ситуацию Дональд Трамп.

Бывшего главу Белого Дома и 18 его подельников обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в 2020-м году и фальсификации голосов. Сторона обвинения утверждает, что уже после подсчёта бюллетеней, когда стало понятно, что Трамп проигрывает Байдену, бывший президент США в сговоре со своими сотрудниками просил чиновников штата Джорджии найти недостающие для победы голоса. Трамп действительно тогда лично звонил госсекретарю Джорджии и его заму, но уверяет, что и речи не было о каком-то мошенничестве.

«По сути, они подали на меня в суд и сказали, что у меня нет никакого права оспаривать результаты выборов, и, если я их оспорю, они предъявят мне обвинения и  посадят в тюрьму», - сказал Трамп.

Если сложить сроки за всё, что ему вменяют, получается, что Трампу грозит пожизненное заключение. Но пока он на свободе, и рейтинги у оппонента Байдена только растут. Об этом можно судить как минимум по количеству просмотров: интервью с Такером Карлсонов –  за сутки больше 250 миллионов. В два раза больше чем, например, Суперкубок Национальной футбольной лиги. Кстати насчёт Байдена. Пока Трампа формально арестовывали, нынешний президент опубликовал весьма странноватый пост в соцсетях.

Но видимо Трамп за свой формальный арест соберёт пожертвований больше. Его сын быстро создал мерч с магшотом отца. Например, футболка стоит 30 долларов. Полученные от продажи мерча деньги Трамп-младший пообещал перечислять в фонд команды отца для покрытия судебных издержек и "для борьбы с тиранией и безумием".

Ссылку на свой онлайн-магазин выложил в соцсети X. Сюда же, впервые за два года, эффектно возвращается и Трамп-старший, публикуя тюремный снимок с подписью "Вмешательство в выборы. Никогда не сдавайся". На это практически мгновенно отреагировал владелец социальной сети – Илон Макс, против которого, кстати выдвинули очередные обвинения. Маска обвиняли  в симпатии к России, в сокрытии данных о технических характеристиках Tesla, в нарушении прав животных. Теперь под давлением оказался SpaceX.

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