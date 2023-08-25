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Профессор Ширяев: после формального ареста у Трампа есть шансы стать президентом

Ян Брацкий
11:15 25.08.2023
По мнению профессора СПбГУ Бориса Ширяева, на фоне Дональда Трампа его однопартийцы выглядят неубедительно.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Julia Nikhinson - CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press
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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп становится героем в глазах нации, а недавний арест только прибавляет ему политических очков перед стартом предвыборной гонки. Об этом «Звезде» рассказал профессор кафедры американских исследований СПбГУ Борис Ширяев. Происходящее в американской политической системе он назвал признаком глубокого кризиса.

«Это признак очень глубокого кризиса. В американской традиции уважение к президенту. Он не просто глава администрации, он еще и лидер нации, к нему такое же отношение. Это из ряда вон и для многих американцев это шок, такое отношение к президенту, хоть и к бывшему», - сказал Ширяев.

Происходящее вокруг Трампа еще сильнее приковывает к нему внимание американцев и всего мира. Другие однопартийцы экс-президента на его фоне не имеют шансов на выдвижение, полагает профессор. 

«Его популярность растет. Американцы это практичный и здравомыслящий народ. Для многих из них он человек, который борется за Америку, а не за мифические интересы. Думаю, что все пойдет Трампу только на пользу. Другие кандидаты по авторитету и влиянию выглядят неубедительно. Он становится героем для многих американцев», - отметил эксперт.

В пятницу, 25 августа, бывший глава Белого дома был формально арестован в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия. Там его сфотографировали, присвоили ему порядковый номер, взвесили и произвели прочие необходимые процедуры. После этого Трамп вышел под залог в $200 тысяч и опубликовал в соцсетях свою тюремную фотографию.

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