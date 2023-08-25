В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Истина рождается в споре»: какие изменения ждут БРИКС с приходом новых стран

Россина Бодрова
20:29 25.08.2023
БРИКС объединил 11 стран с разным уровнем экономики, культурой, историей и политикой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

К новой команде из 11 игроков на геополитическом поле внимание повышенное. Едва саммит БРИКС в ЮАР завершился - пресса погрузилась в анализ. Пришли к единому знаменателю: устами немецких авторов озвучена коллективная мысль - скоро почти половина человечества, включая некоторые из наиболее быстро развивающихся экономик, присоединится к союзу. 

Эти глобальные изменения означают персональное поражение Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля. Главный дипломат Евросоюза, несомненно, человек «из прошлого века», который считает, что "Европа - это сад", а остальной мир - это "джунгли".

Расширение не вызов, но однозначно сигнал грядущей перестройки. В БРИКС теперь представлены зажиточные страны Персидского залива, усилен авторитет Африки и Латинской Америки. Скептики вторят: внутри союза может начаться борьба за лидерство. Сама идеология БРИКС отрицает особый для кого-либо статус - уверяют в российском МИДе и приводят в пример, во что превратилась та же большая семерка под доминированием Штатов. 

«БРИКС - сетевая структура, где все равны, наднациональные начала трансформируются в собственную противоположность, предполагалось, что они будут помогать государствам-участникам, вместо того навязывают собственную повестку дня, и государствам труднее отстаивать свои идеи в условиях прессинга, и таких ошибок в БРИКС мы не хотим», - сообщил Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ.

Любопытно и включение в союз новых региональных соперников: Ирана и Саудовской Аравии. Наряду с ними Индия и Китай, которые также имеют нерешенные друг к другу претензии. Сюда применительно добавить: истина рождается в споре. БРИКС становится многосторонним институтом, где вполне ожидаема перезагрузка отношений между этими государствами.  

«Что касается рисков и сложностей, я вам так скажу: волков боятся в лес не ходить, много было скептиков на Западе, которые буквально до саммита рассуждали о том, что разногласия не позволят принять решения о расширении о приеме новых членов, произошло ровно противоположное», - добавил Рябков.

Новый состав БРИКС это абсолютно разные страны, с разным уровнем экономики, культурой, и международным опытом, при этом же вместе - как сообщающиеся сосуды, в равной мере полезны друг другу. Особенно прослеживается региональная составляющая. 

Что самое интересное, большинство стран - далеко не "антиамериканские", а даже наоборот. В двух из них, Саудовской Аравии и Эмиратах размещены войска США. Близок к Западному миру и Каир. Никто и не думает из них закрывать двери перед Вашингтоном, но свою зависимость от ястреба явно желают убить. Возникает вопрос, а могут ли американцы посредством этих стран-партнеров влиять на решения внутри БРИКС? 

«Поскольку само принятие решение предполагает согласие, навязать мнение всем 11 вряд ли смогут...Геополитически мы видим, что были приняты Эмираты, Саудовская Аравия, Египет. Регион нефти и логистически важный регион, Суэцкий канал - это перевозки морские, две страны Красного моря еще контролируют многие логистические цепочки, которые идут через этот регион», - прокомментировал Артур Демчук, заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ.

С приходом новых игроков грядут изменения и на энергетическом рынке, учитывая что многие из стран активные участники ОПЕК+. Таким образом, союз способен контролировать 60% мировых запасов и добычи нефти и газа. Сейчас еще 15 заявок ждут своего одобрения на вступление в БРИКС, причем, по словам Сергея Рябкова, готовы даже рассмотреть и Западные страны, если те изъявят такое желание и откажутся от санкционной политики в отношении других государств. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:30 В стране и мире
Девушка, сбившая троих детей в Москве, вышла по УДО через два года
17:42 Армия
Путин присвоил наименования гвардейских сразу пяти воинским частям
17:22 В стране и мире
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18
15:41 В стране и мире
ZDF: источники подтверждают, что следы терактов на «СП» ведут на Украину
16:46 В стране и мире
Видео
Зеленский встретился с главой МИД Турции в Киеве
Популярное
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.