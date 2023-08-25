«Истина рождается в споре»: какие изменения ждут БРИКС с приходом новых стран

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К новой команде из 11 игроков на геополитическом поле внимание повышенное. Едва саммит БРИКС в ЮАР завершился - пресса погрузилась в анализ. Пришли к единому знаменателю: устами немецких авторов озвучена коллективная мысль - скоро почти половина человечества, включая некоторые из наиболее быстро развивающихся экономик, присоединится к союзу.

Эти глобальные изменения означают персональное поражение Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля. Главный дипломат Евросоюза, несомненно, человек «из прошлого века», который считает, что "Европа - это сад", а остальной мир - это "джунгли".

Расширение не вызов, но однозначно сигнал грядущей перестройки. В БРИКС теперь представлены зажиточные страны Персидского залива, усилен авторитет Африки и Латинской Америки. Скептики вторят: внутри союза может начаться борьба за лидерство. Сама идеология БРИКС отрицает особый для кого-либо статус - уверяют в российском МИДе и приводят в пример, во что превратилась та же большая семерка под доминированием Штатов.

«БРИКС - сетевая структура, где все равны, наднациональные начала трансформируются в собственную противоположность, предполагалось, что они будут помогать государствам-участникам, вместо того навязывают собственную повестку дня, и государствам труднее отстаивать свои идеи в условиях прессинга, и таких ошибок в БРИКС мы не хотим», - сообщил Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ.

Любопытно и включение в союз новых региональных соперников: Ирана и Саудовской Аравии. Наряду с ними Индия и Китай, которые также имеют нерешенные друг к другу претензии. Сюда применительно добавить: истина рождается в споре. БРИКС становится многосторонним институтом, где вполне ожидаема перезагрузка отношений между этими государствами.

«Что касается рисков и сложностей, я вам так скажу: волков боятся в лес не ходить, много было скептиков на Западе, которые буквально до саммита рассуждали о том, что разногласия не позволят принять решения о расширении о приеме новых членов, произошло ровно противоположное», - добавил Рябков.

Новый состав БРИКС это абсолютно разные страны, с разным уровнем экономики, культурой, и международным опытом, при этом же вместе - как сообщающиеся сосуды, в равной мере полезны друг другу. Особенно прослеживается региональная составляющая.

Что самое интересное, большинство стран - далеко не "антиамериканские", а даже наоборот. В двух из них, Саудовской Аравии и Эмиратах размещены войска США. Близок к Западному миру и Каир. Никто и не думает из них закрывать двери перед Вашингтоном, но свою зависимость от ястреба явно желают убить. Возникает вопрос, а могут ли американцы посредством этих стран-партнеров влиять на решения внутри БРИКС?

«Поскольку само принятие решение предполагает согласие, навязать мнение всем 11 вряд ли смогут...Геополитически мы видим, что были приняты Эмираты, Саудовская Аравия, Египет. Регион нефти и логистически важный регион, Суэцкий канал - это перевозки морские, две страны Красного моря еще контролируют многие логистические цепочки, которые идут через этот регион», - прокомментировал Артур Демчук, заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ.

С приходом новых игроков грядут изменения и на энергетическом рынке, учитывая что многие из стран активные участники ОПЕК+. Таким образом, союз способен контролировать 60% мировых запасов и добычи нефти и газа. Сейчас еще 15 заявок ждут своего одобрения на вступление в БРИКС, причем, по словам Сергея Рябкова, готовы даже рассмотреть и Западные страны, если те изъявят такое желание и откажутся от санкционной политики в отношении других государств.