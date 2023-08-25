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Политолог Демчук объяснил, чем выгодны новые участники БРИКС

Максим Крюков
18:12 25.08.2023
Доктор политических наук Артур Демчук отметил, что страны БРИКС заинтересованы в сотрудничестве и будут учитывать интересы друг друга.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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При расширении БРИКС необходимо было добиться укрепления отношений в различных секторах экономики. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил доктор политических наук, кандидат философских наук, заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии Московского государственного университета Артур Демчук.

«Расширение БРИКС шло по нескольким критериям. Были экономические критерии, нужно было сделать так, чтобы расширение не ухудшило экономическое положение организации, а только укрепляло его в каких-то отношениях», - сказал он.

Эксперт подметил, что изъявили желание присоединиться к БРИКС те страны, которые имеют достаточно хорошие политические отношения со старыми членами объединения. Имелся символический момент: нужно было принять государства с разных континентов, подчеркнул собеседник телеканала.

Демчук добавил, что страны Ближнего Востока очень выгодны в плане энергоресурсов и инвестиций, страны Африки в свою очередь имеют большой потенциал с точки зрения развития инфраструктуры, сельского хозяйства и добывающей промышленности.

«Понятно, что в БРИКС принятие решений происходило и будет происходить по консенсусу - все страны должны согласиться, никто не должен выступать против», - заявил завкафедрой сравнительной политологии, отметив, что Россия, Китай и Бразилия все равно будут оказывать решающую роль в принятии решений.

В связи с тем, что у БРИКС нет общей конституции или каких-то общих руководящих органов, решения будут приниматься на основе межгосударственных переговоров. Демчук подчеркнул, что страны блока заинтересованы в сотрудничестве и будут учитывать интересы друг друга, «чтобы дать другим что-то в обмен на то, что нужно для них». С его слов, Запад, и Вашингтон в частности, вряд ли смогут продавливать свою линию через Бразилию, Саудовскую Аравию и ОАЭ, с которыми они сотрудничают в различных сферах.

Напомним, на саммите БРИКС Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ пригласили стать полноформатными членами организации. По словам президента ЮАР Сирила Рамафосы, их членство начнется с 1 января 2024 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что название БРИКС не будет меняться после приема в свой состав новых государств. На скорое присоединение к БРИКС также надеется Боливия.

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