В Боливии выразили надежду на скорейшее вступление в БРИКС

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Боливия надеется вскоре присоединиться к БРИКС. Об этом заявил президент страны Луис Арсе. Он также поприветствовал расширение объединения, о котором стало известно накануне в завершение форума в ЮАР.

«Мы очень довольны, что различные страны сейчас присоединяются к БРИКС, и мы внимательно следим за тем, что Боливия в ближайшем будущем может вступить», - цитирует РИА Новости слова политика.

Ранее стало известно о том, что Аргентину, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопию и Саудовскую Аравию пригласили полноценно вступить БРИКС. Их членство начнется с 1 января 2024 года.

Официально подавали прошение на вступление в организацию 23 государства. Еще 40 продемонстрировали свою заинтересованность.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наименование БРИКС не планируется. Оно уже стало брендом.