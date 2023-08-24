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Лавров заявил, что название БРИКС меняться не будет

Максим Крюков
14:48 24.08.2023
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что текущее наименование уже стало брендом.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Название БРИКС меняться не будет после приема в свой состав новых государств. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды» Константина Коковешникова.

«Никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного», - сказал он.

Глава МИД РФ отметил, что текущее наименование уже стало брендом, подчеркнув, что старое название объединения покажет преемственность работы.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что причиной взрывного роста БРИКС является понимание странами мира заряженности Запада на сохранение своей гегемонии в мире любой ценой. По словам Лаврова, многие государства видят также и то, что Запад пытается не только «наказать» Россию, используя для этого Украину, но и устранить любое инакомыслие. 

Напомним, сегодня южноафриканский лидер Сирил Рамафоса пригласил Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты стать полноформатными членами БРИКС. Президент ЮАР уточнил, что членство этих стран начнется с 1 января 2024 года.

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