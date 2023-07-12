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Небензя: Россия оставляет за собой право самостоятельно расследовать подрывы «Северных потоков»

Сергей Лебедев
00:06 12.07.2023
Постпред РФ при ООН отметил, что любые усилия по сокрытию следов диверсий обречены на провал.
Небензя: Россия оставляет за собой право самостоятельно расследовать подрывы «Северных потоков»
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, GlobalLookPress
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Россия оставляет за собой право самостоятельно расследовать подрыв «Северных потоков». Об этом во вторник на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. Он также обратил внимание на то, что власти Германии, Дании и Швеции заявили об открытии доступа к месту диверсии.

«В таком случае наши следственные органы и эксперты могут его самостоятельно и в любой момент обследовать», - цитирует ТАСС слова постреда.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что коллективный Запад делает все, чтобы утаить от широкой аудитории материалы по подрыву «Северного потока».

Она напомнила, что в ситуации в Солсбери Британии понадобилось чуть больше недели, чтобы сделать выводы и при этом не предоставить никаких материалов.

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