Ударивший девушку мигрант из Нахабино арестован до 23 сентября

На данный момент заведено два дела - об экстремизме и хулиганстве.

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Молодого человека из Нахабино, ударившего девушку в лицо из-за ее одежды, заключили под стражу, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

О такой мере пресечения суд просил красногорский дознаватель. Таким образом, молодой человек будет находиться под стражей до 23 сентября.

Напомним, в минувшую среду, 23 августа, жительницу Нахабино ударил кулаком в лицо мигрант, которому не понравился внешний вид спортсменки - она была в шортах и футболке.

Девушка впоследствии раскрыла «Звезде» подробности случившегося с ней. Подозреваемый во время допроса, отвечая на вопрос правоохранителя, заявил, что нанес удар девушке, чтобы «спасти ее».

Напомним, ранее в МВД сообщили о возбуждении дела о хулиганстве. Позже в региональном СК сообщили, что против мужчины завели дело об экстремизме, так как речь идет об унижении достоинства по половому признаку.