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На мигранта из Нахабино, ударившего девушку за шорты, завели дело об экстремизме

Анна Назайкина
11:57 24.08.2023
Ранее сообщалось, что против него возбудили дело о хулиганстве.
На мигранта из Нахабино, ударившего девушку за шорты, завели дело об экстремизме
© Фото: МВД РФ
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Против мигранта из Нахабино, ударившего накануне девушку из-за ее внешнего вида, возбудили дело о преступлении экстремистского характера. Об этом говорится в сообщении подмосковного ГСУ СК, передает RT.

Как уточняется в Telegram-канале следственного управления, речь идет о п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ.

Следствие установило, что утром накануне, 23 августа, молодой человек заметил девушку, которая была одета в спортивную одежду, после чего он начал унижать ее достоинство по половому признаку.

«Он высказал в адрес девушки требование о недопустимости лицам женского пола появляться в общественных местах в открытой одежде, после чего нанес ей один удар кулаком в область лица», - говорится в сообщении.

Мужчину задержали накануне. Сообщалось о возбуждении дела о хулиганстве. В ходе допроса он признал вину, а также заявил, что нанес девушке удар, чтобы «спасти ее».

Накануне пострадавшая подробно рассказала «Звезде» о произошедшем. По ее словам, молодой человек сделал ей замечание о ее одежде, затем схватил за руку, чтобы остановить, после чего сильно ударил кулаком по лицу. Девушка также выразила мнение, что если бы она не убежала от него домой, он бы «добил ее».

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