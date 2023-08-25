Глава МИД Аргентины назвал вступление в БРИКС «интересным вызовом» для экспорта

Сантьяго Кафьеро отметил, что три страны-члена объединения - это важные торговые партнеры Аргентины.

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Принятие Аргентины в БРИКС дает стране большие возможности для внешней торговли, заявил РИА Новости министр иностранных дел Сантьяго Кафьеро.

Глава МИД страны отметил, что три страны-члена БРИКС - это важные торговые партнеры Аргентины. Возможность расширить экспорт с ними кажется «интересным вызовом», сказал Сантьяго Кафьеро.

В пятницу 23 августа в ЮАР завершился саммит БРИКС. Страны «пятерки» приняли решение пригласить в объединение Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Их членство начнется 1 января 2024 года.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, название БРИКС после приема в состав новых государств меняться не будет.

После первого этапа расширения совокупный ВВП стран-участниц БРИКС вырастет до 37 процентов от общемирового. На территории входящих в объединение государств будет проживать до половины населения Земли.