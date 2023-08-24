Расширение до половины населения Земли: чем завершился саммит БРИКС в ЮАР

Треть мировой экономики - таким стал БРИКС после исторического саммита в ЮАР, который завершился сегодня. Еще шесть мощных развивающихся стран Глобального Юга вошли в союз.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Объявляя о принятии итоговой декларации БРИКС, президент ЮАР вместо символического молотка, который в таких случаях держит в руках председательствующий, стучит по столу устройством для синхронного перевода.

Решение о расширении БРИКС принято единогласно, хотя этому предшествовали непростые дискуссии.

«Мы пришли к консенсусу по первому этапу процесса расширения. За ним последуют другие этапы. Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными участниками БРИКС. Их членство начнется 1 января 2024 года», - сказал президент ЮАР Сирил Рамафоса.

И это решение смелее прогнозов. Изначально аналитики предсказывали: максимум пять стран могут рассчитывать на вступление в БРИКС. Сегодня стало ясно: с 1 января 24-го состав БРИКС будет выглядеть так. Совокупный ВВП стран-участниц организации вырастет до 37 процентов от общемирового, и на их долю будет приходиться до половины населения Земли.

«Мы все с вами выступаем за формирование нового многополярного миропорядка, который был бы подлинно сбалансированным и учитывал суверенные интересы максимально широкого круга государств. Хочу отметить, что БРИКС ни с кем не соревнуется, никому себя не противопоставляет. Но очевидно также и то, что у этого объективного процесса - процесса создания нового миропорядка - все-таки есть непримиримые противники, стремящиеся этот процесс затормозить, сдержать становление новых, самостоятельных центров развития и влияния в мире», - сказал на видеоконференции президент России Владимир Путин.

По сути, речь идет о создании нового антиколониального движения, где на место манипуляций и давления с позиции сильного приходит честное, равноправное и взаимоуважительное сотрудничество. Яркий пример привел президент Уганды. О нем журналистам рассказал Сергей Лавров. Страны-производители кофейных бобов получают лишь 20 процентов от доходов в результате их переработки.

«Меньше 3 млрд (долларов - прим. ред.) получают все африканские страны за продаваемые на Запад кофейные бобы. Меньше 3 млрд. Одна Германия, продавая переработанное сырье, получает 7,5 млрд - в 2,5 раза больше, чем вся Африка», - рассказал Лавров.

Общность стран, несмотря на существующие между ними взаимные разногласия, демонстрирует так называемое Family Photo - групповое фото. Рядом друг с другом прежде непримиримые противники.

«В чем причина такого взрывного роста [интереса] к БРИКС? Мне кажется, что она в понимании странами, которые хотят сблизиться с “пятеркой”, глубинных причин процессов, которые происходят на международной арене. Которые обнажили абсолютную заряженность Запада на сохранение гегемонии любой ценой. Они прекрасно понимают причины того, как Запад пытается добиваться своих целей, используя Украину против РФ. Все это отчетливо проявилось и в ходе дискуссий и бесед со странами, которые представлены здесь, в Йоханнесбурге. Понятно, что этот гегемонизм глобален. Все осознают, что цель США - не то что наказать Россию, используя украинский нацистский режим, а просто устранить любых несогласных, инакомыслие на международной арене. В последнее время это очень ярко проявляется», - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что расширение является новой отправной точкой для сотрудничества БРИКС. Оно придаст новый импульс механизму сотрудничества БРИКС, еще больше укрепит силы, способствующие миру и развитию во всем мире.

Еще одна тема - цивилизационные разногласия России и Запада.

«Угрозу становлению нового миропорядка представляет и навязываемый некоторыми странами радикальный неолиберализм, направленный на уничтожение традиционных ценностей, которые для нас всех важны. Это институт семьи, уважение национальных и религиозных традиций», - заявил Владимир Путин.

Третий, заключительный день саммита проходит с участием представителей крупнейших международных организаций - в формате БРИКС плюс и Outreach, когда страна-хозяйка мероприятия, в данном случае ЮАР, приглашает к себе всех своих соседей. Со многими из них Владимир Путин встречался недавно в Петербурге, на втором саммите Россия-Африка.

«В ближайшие месяцы мы в качестве первоочередной гуманитарной помощи выделим шести странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна и бесплатно его доставим. Мы говорили об этом еще в Петербурге. Сейчас переговоры с нашими друзьями по этим направлениям, по этим странам завершаются. Мы все это делаем, кстати говоря, вопреки препятствиям, которые нам чинят, невзирая на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции, серьезно усложняющие транспортную логистику, страхование и проводку платежей. И наши африканские друзья могут быть уверены в том, что Россия всегда останется надежным поставщиком», - сказал российский президент.

По словам Владимира Путина, пока сложнее всего ввести в странах БРИКС единую расчетную единицу. А вот в чем точно нет сомнений - так это в необходимости создания альтернативой платежной системы.

«Про единую валюту никто сейчас не говорит. Сейчас все внимание сосредоточено на поисках путей обеспечения нашей взаимной торговли, взаимных экономических проектов, инвестиций таким образом, чтобы не зависеть от системы, контролируемой США и их западными союзниками», - рассказал Сергей Лавров.

У БРИКС огромный потенциал в развитии деловых связей, говорит глава российской делегации. Но называть БРИКС сугубо экономическим клубом означать принизить его влияние. Россия уже давно призывает к реформе Совета безопасности ООН. На членство в котором претендуют Индия и Бразилия.

Еще один вопрос - об ожиданиях Лаврова от российского председательства. К чему нужно быть готовым?

«Если вы следите за нашей жизнью последние 20 лет, то мы ко всему готовы», - сказал глава МИД России.

Ну а если серьезно, то речь, например, о совместной борьбе с инфекционными заболеваниями. В рамках БРИКС создан совместный центр по исследованию вирусов. Действует совместная энергетическая платформа. Россия за последние 2 года в 2,5 раза увеличила экспорт в Африку нефти и продуктов ее переработки, а также сжиженного природного газа. Такой рост президент назвал приличным. И нет сомнений, что эти слова будут услышаны. С расширением БРИКС значение Глобального Юга возрастает в принципе.

Решение о расширении БРИКС вступает в силу 1 января. Одновременно с этим председательство в этой организации перейдет от ЮАР к России. Как заявил накануне Владимир Путин, в общей сложности запланировано больше 200 различных мероприятий. А саммит на высшем уровне состоится в октябре в Казани.