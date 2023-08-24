Опубликованы кадры последствий обстрела Донецка кассетными бомбами

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Опубликованы кадры ночного обстрела Донецка кассетными боеприпасами. В результате пострадало здание больницы имени Вишневского и магазин. Огонь украинские националисты открыли по Киевскому и Ворошиловскому районам столицы ДНР.

На кадрах видно, как пожарные и спасатели ведут борьбу с огнем. Дома поблизости от тех мест, куда прилетели украинские снаряды, посечены осколками, как и фасад больницы. Многие окна разбиты, повреждены припаркованные автомобили.

За несколько часов боевики Зеленского выпустили по спящему мирному городу 12 снарядов «натовского» калибра 155-мм. Среди прочего, использовали и запрещенные во многих странах мира кассетные бомбы. Смертоносные снаряды Киев получил от США в рамках оружейных поставок. При разрыве такие боеприпасы выбрасывают бомбы меньшей мощности. Не все они в итоге взрываются и остаются угрозой для мирных граждан еще долгое время.