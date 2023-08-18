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Двое рабочих погибли в ДНР от детонации неразорвавшейся кассетной бомбы

Ирина Елагина
16:30 18.08.2023
Рабочие отдыхали на лавочке в обеденный перерыв и получили смертельные ранения от вдруг взорвавшейся кассетной бомбы.
Двое рабочих погибли в ДНР от детонации неразорвавшейся кассетной бомбы
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Двое мужчин стали жертвами варварского применения кассетных снарядов ВСУ в Донецке. Рабочие одного из коммунальных предприятий города погибли от детонации неразорвавшегося кассетного снаряда бомбы, еще два человека получили тяжелые ранения. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«Коммунальщики занимались ремонтом теплотрассы по улице Тренева Киевского района», - сказал глава города.

По информации РИА Новости, трагедия произошла в обеденный перерыв.

«Взяли шаурму, пришли на лавочку и сели. Сидели, мирно вели беседы о работе. Буквально через 30 секунд произошел взрыв. По итогу у нас два "двухсотых" и два "трехсотых". У одного нога, отвезли в больницу, у другого - грудь», - приводит агентство слова очевидца взрыва.

По словам местных жителей, украинские боевики накануне обстреляли этот район кассетными боеприпасами, саперы снимали с крыш домов, находили в траве и на деревьях и обезвреживали.

Напомним, что ВСУ применяют кассетные бомбы при обстреле мирных городов в ДНР и ЛНР. По данным экспертов, кассетные боеприпасы используются в двух обстрелах из трех. 

Ранее сообщалось, что боевики выпустили 36 кассетных снарядов по населенным пунктам ДНР, в результате обстрела один человек погиб, шестеро были ранены.

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