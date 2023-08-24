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Магазин и больница попали под обстрел в Донецке

Владимир Рубанов
04:34 24.08.2023
В магазине после артиллерийского удара начался пожар.
Магазин и больница попали под обстрел в Донецке
© Фото: donetsknewsru, ВКонтакте
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Магазин загорелся в Донецке после обстрела со стороны украинских боевиков, передает РИА Новости со ссылкой на очевидцев. По их словам, огонь охватил здание небольшой торговой точки. Его тушат расчеты пожарной службы.

Кроме того, снаряды попали на территорию больницы имени Вишневского. Повреждения получили окна и стены одного из корпусов.

По данным представительства ДНР в СЦКК, с полуночи националисты уже несколько раз обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка 12 снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров. Как минимум шесть снарядов были кассетными, сообщалось ранее. Последний артиллерийский удар по городу зафиксирован в 04:15.

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