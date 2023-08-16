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Foreign Policy: Украина пожалеет об использовании кассетных бомб

Ирина Елагина
18:47 16.08.2023
Издание приводит слова премьер-министра Камбоджи, призвавшего США и Украину отказаться от кассетных боеприпасов, жертвами которых станут сами украинцы.
Foreign Policy: Украина пожалеет об использовании кассетных бомб
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
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Украинским политикам стоит вспомнить опыт Вьетнама, Лаоса и других стран Юго-Восточной Азии, в которых до сих пор, много лет спустя после американских обстрелов кассетными бомбами, на неразорвавшихся боеприпасах гибнут взрослые и дети. Как говорят эксперты издания Foreign Policy, Украину ждет та же участь.

«Настоящими жертвами будут украинцы», - приводит RT слова премьер-министра Камбоджи Хун Сена.

Он призвал руководство Украины и США отказаться от применения кассетных боеприпасов.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал военным преступлением поставки США на Украину запрещенных кассетных боеприпасов.

Напомним, что ВСУ применяют кассетные бомбы на линии боесоприкосновения и при обстреле мирных городов. Так, 12 августа боевики выпустили 36 кассетных боеприпасов по городам ДНР, в результате обстрела один человек погиб, шестеро были ранены.

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