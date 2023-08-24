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Путин заявил, что знал Пригожина с начала 90-х годов

Максим Крюков
19:23 24.08.2023
По словам президента России Владимира Путина, Евгений Пригожин был человеком сложной судьбы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным заявил, что знал российского предпринимателя Евгения Пригожина с начала 1990-х годов. По словам главы государства, это был человек сложной судьбы, который допускал серьезные ошибки в жизни.

«Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, с результатом работал, и за границей, в Aфрике в частности, занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями», - сказал он.

Российский лидер добавил, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил ему о начале расследования авиакатастрофы в Тверской области. Дело доведут до конца, отметил президент.

«Посмотрим на то, что скажут следователи в ближайшее время», - заключил Путин.

Накануне в Росавиации сообщили, что Евгений Пригожин был среди пассажиров самолета, который потерпел крушение. Помимо него, на борту находились 6 пассажиров и 3 члена экипажа.

Глава Российского государства также заявил, что группа «Вагнера» внесла существенный вклад «в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине», подчеркнув, что «мы об этом помним, знаем и не забудем».

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