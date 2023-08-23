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Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета

Владимир Рубанов
23:16 23.08.2023
Борт выполнял полет по разрешению на использование воздушного пространства.
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
© Фото: Михаил Царюк, РИА Новости
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Росавиация опубликовала имена всех пассажиров потерпевшего крушение в Тверской области бизнес-джета Embraer - 135 (EBM-135BJ). В нем 7 пассажиров и 3 члена экипажа.

Пассажиры:

Propustin Sergey

Makaryan Evgeniy

Totmin Aleksandr

Chekalov Valeriy

Utkin Dmitriy

Matuseev Nikolay

Prigozhin Evgeniy

Члены экипажа:

Levshin Aleksei, командир;

Karimov Rustam, второй пилот;

Raspopova Kristina, бортпроводник.

В сообщении Росавиации уточняется, что борт выполнял полет по разрешению на использование воздушного пространства.

Ранее в агентстве сообщили, что самолет принадлежал ООО  «МНТ- Аэро», которое занимается бизнес-перевозками. Embraer следовал по маршруту Москва - Санкт-Петербург.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту падения самолета в Тверской области. На месте происшествия начала расследование комиссия Росавиации.

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