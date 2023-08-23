В стране и мире Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета Владимир Рубанов Борт выполнял полет по разрешению на использование воздушного пространства. © Фото: Михаил Царюк, РИА Новости Читайте нас на: Росавиация опубликовала имена всех пассажиров потерпевшего крушение в Тверской области бизнес-джета Embraer - 135 (EBM-135BJ). В нем 7 пассажиров и 3 члена экипажа. Пассажиры: Propustin Sergey Makaryan Evgeniy Totmin Aleksandr Chekalov Valeriy Utkin Dmitriy Matuseev Nikolay Prigozhin Evgeniy Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир; Karimov Rustam, второй пилот; Raspopova Kristina, бортпроводник. В сообщении Росавиации уточняется, что борт выполнял полет по разрешению на использование воздушного пространства. Ранее в агентстве сообщили, что самолет принадлежал ООО «МНТ- Аэро», которое занимается бизнес-перевозками. Embraer следовал по маршруту Москва - Санкт-Петербург. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту падения самолета в Тверской области. На месте происшествия начала расследование комиссия Росавиации.



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