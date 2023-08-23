Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Росавиация опубликовала имена всех пассажиров потерпевшего крушение в Тверской области бизнес-джета Embraer - 135 (EBM-135BJ). В нем 7 пассажиров и 3 члена экипажа.
Пассажиры:
Propustin Sergey
Makaryan Evgeniy
Totmin Aleksandr
Chekalov Valeriy
Utkin Dmitriy
Matuseev Nikolay
Prigozhin Evgeniy
Члены экипажа:
Levshin Aleksei, командир;
Karimov Rustam, второй пилот;
Raspopova Kristina, бортпроводник.
В сообщении Росавиации уточняется, что борт выполнял полет по разрешению на использование воздушного пространства.
Ранее в агентстве сообщили, что самолет принадлежал ООО «МНТ- Аэро», которое занимается бизнес-перевозками. Embraer следовал по маршруту Москва - Санкт-Петербург.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту падения самолета в Тверской области. На месте происшествия начала расследование комиссия Росавиации.