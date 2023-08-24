Путин заявил, что никогда не забудет вклад «Вагнера» в борьбу с нацизмом на Украине

Путин: «Вагнер» внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин выразил соболезнование близким погибших в крушении самолета Embraer-125 вечером в среду 23 августа. Об этом президент рассказал во время встречи с временно исполняющим обязанности Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным в Кремле.

«"Вагнер" внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине, никогда не забудем»,- заявил президент.

Путин добавил, что Евгений Пригожин был «человеком сложной судьбы», который «успешно» работал не только в России, но и за рубежом. По словам президента, расследование обстоятельств крушения, которое ведет Следственный комитет РФ, будет доведено до конца.

Напомним, вчера стало известно о крушении самолета «Эмбрайер» в Тверской области, на борту которого был российский предприниматель Евгений Пригожин. Комментируя крушение самолета, Денис Пушилин заявил, что гибель Пригожина является болезненной темой.