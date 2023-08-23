В Тверской области упал частный самолет, совершавший рейс из Москвы в Петербург

В МЧС России сообщили, что на борту воздушного судна находились 10 человек, из них 3 члена экипажа.

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Вблизи населенного пункта Куженкино Тверской области произошло падение частного самолета Embraer Legacy, который совершал рейс Москва - Санкт-Петербург. Об этом сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, на борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли.

В настоящее время спасатели МЧС России ведут поисковые работы, отметили в ведомстве.