Максима Каца* заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ

Также блогер лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на четыре года.

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Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годами колонии блогера Максима Каца* по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ в Telegram.

Ведомство уточняет, что наказание мужчина будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор вынесен заочно, поскольку блогера не было в зале суда, в настоящее время Кац* находится за рубежом. Также ему нельзя заниматься администрированием сайтов в течение четырех лет.

В июле 2022 года Минюст признал блогера иноагентом. В марте текущего года Басманный суд Москвы заочно арестовал Каца*, а само уголовное дело было возбуждено еще в апреле прошлого года.

В начале месяца Дмитрия Глуховского* заочно приговорили к восьми годам лишения свободы. Писателя также обвинили в распространении фейков об армии и запретили администрировать сайты.

* * Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.