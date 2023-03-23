В Москве суд заочно арестовал Максима Каца* по делу о фейках об армии
Сейчас активист находится в международном розыске.
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Басманный суд Москвы заочно арестовал признанного в России иноагентом блогера Максима Каца*. Он обвиняется в публичном распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Соответствующая запись сегодня появилась в картотеке суда.
Отмечается, что уголовное дело было возбуждено еще в апреле прошлого года.
«Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Каца М.Е* либо с момента его задержания», - говорится в постановлении.
Напомним, в минувшем октябре блогера объявили в федеральный розыск. С начала марта Кац* находится в международном розыске.
* Максим Кац - физическое лицо, признанное выполняющим функции иностранного агента.