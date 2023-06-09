В Роскомнадзоре назвали количество заблокированных ресурсов с фейками

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что с 24 февраля 2022 года было заблокировано около 206 тысяч ресурсов с фейками о спецоперации.

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С начала спецоперации 24 февраля 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к примерно 206 тысячам ресурсов с фейками про СВО, дискредитацией армии и призывами к несанкционированным акциям. Об этом заявил РИА Новости заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

«С 24 февраля - это примерно 206 тысяч страниц сайтов с недостоверными материалами по линии СВО, плюс дискредитация Вооруженных сил России, и в этом количестве еще есть материалы с призывами к массовым несанкционированным акциям, беспорядкам», - сказал Субботин.

Замгалвы Роскомнадзора добавил, что обнаруженные сайты заблокированы, а материалы в соцсетях удалены. Работа ведется в ведомстве ежедневно с начала спецоперации, отметил Субботин.

Ранее стало известно, что Apple грозит многомиллионный штраф за неудаление фейков про спецоперацию и пропаганду ЛГБТ. Ведомство неоднократно направляло запрос на удаление запрещенной в России информации из разделов «Подкасты» и «Приложения», однако реакции не последовало.