В России писателя Глуховского* заочно приговорили к 8 годам колонии

Его признали виновным по делу о фейках о Вооруженных силах Российской Федерации.

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Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Дмитрия Глуховского* к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости

Писателя признали виновным по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Также Глуховскому* запретили администрировать сайты в интернет на срок 4 года.

Сейчас писатель находится в международном розыске. В октябре прошлого года Глуховского* включили в реестр иностранных агентов.

* Дмитрий Глуховский включен Минюстом РФ в список иностранных агентов.