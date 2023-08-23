В Красногорске мужчина ударил девушку на утренней пробежке за шорты
В Красногорске мужчина ударил по лицу девушку, которая вышла на пробежку в шортах, сообщил муж пострадавшей в Telegram-чате krasnogorskiy_nahabino.
Кроме того, мужчина опубликовал соответствующее видео, на котором агрессивный молодой человек преследует плачущую девушку, а затем спорит со вступившимся за нее гражданином.
«Посмотри на нее...Девушка может быть спортсменкой?», - с возмущением произнес парень.
По словам жителя Красногорска, его супруга пострадала из-за того, что злоумышленнику не понравилось, как она одета - на ней были шорты и футболка. Все произошло на аллее в парке этим утром.
«Этот субъект, двигаясь навстречу, схватил жену за руку и со словами: "Ты че так выглядишь?" ударил в лицо. После того, как она отбежала, он продолжил ее преследовать быстрым шагом», - утверждает в чате муж девушки.
Девушка написала заявление. В настоящий момент в произошедшем разбирается полиция. Она сообщила правоохранителям, что упомянутый выше мужчина причинил ей телесные повреждения. Его личность устанавливается, злоумышленник будет задержан.