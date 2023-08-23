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В Красногорске мужчина ударил девушку на утренней пробежке за шорты

Анна Назайкина
13:06 23.08.2023
Сейчас в произошедшем разбирается полиция, злоумышленник будет задержан.
© Видео: Misha_Ryazanov, Telegram © Фото: Misha_Ryazanov, Telegram
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В Красногорске мужчина ударил по лицу девушку, которая вышла на пробежку в шортах, сообщил муж пострадавшей в Telegram-чате krasnogorskiy_nahabino.

Кроме того, мужчина опубликовал соответствующее видео, на котором агрессивный молодой человек преследует плачущую девушку, а затем спорит со вступившимся за нее гражданином.

«Посмотри на нее...Девушка может быть спортсменкой?», - с возмущением произнес парень.

По словам жителя Красногорска, его супруга пострадала из-за того, что злоумышленнику не понравилось, как она одета - на ней были шорты и футболка. Все произошло на аллее в парке этим утром.

«Этот субъект, двигаясь навстречу, схватил жену за руку и со словами: "Ты че так выглядишь?" ударил в лицо. После того, как она отбежала, он продолжил ее преследовать быстрым шагом», - утверждает в чате муж девушки.

Девушка написала заявление. В настоящий момент в произошедшем разбирается полиция. Она сообщила правоохранителям, что упомянутый выше мужчина причинил ей телесные повреждения. Его личность устанавливается, злоумышленник будет задержан.

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