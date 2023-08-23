Гендиректора компании-организатора экскурсии по коллекторам Москвы арестовали

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Генерального директора компании «Спутник» Александра Кима арестовали до 21 октября этого года по делу о незаконной подземной экскурсии по реке Неглинка. Соответствующее решение вынес Замоскворецкий суд Москвы.

Сегодня утром столичная прокуратора сообщила, что подозреваемые в организации незаконной диггер-экскурсии, 31-летний Никита Дубас и 35-летний Александр Ким, задержаны по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности гибель нескольких человек. В ведомстве уточнили, что свою вину подозреваемые не признали.

Напомним, в результате экскурсии по подземным коллекторам жертвами стали восемь человек. Накануне были найдены тела всех погибших.

По мнению бывшего оперативного сотрудника МВД Михаила Игнатова, подземные коммуникации Москвы можно отнести к стратегическим, поэтому они должны быть под круглосуточной охраной. Специалист считает, что такие объекты притягательны для диверсантов - по ним злоумышленники могут пройти незамеченными под любым зданием, устроить взрыв, вмешаться в работу водоснабжения