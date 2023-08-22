Тела всех восьми участников диггер-экскурсии нашли в Москве
Число жертв смертельной диггер-экскурсии в Москве возросло до восьми, передает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы.
Как сообщили в СК, к настоящему моменту удалось обнаружить тела всех участников трагической прогулки по подземным коллекторам.
«К данному часу обнаружены тела всех участников экскурсии, следователи приступили к процедуре опознания», - говорится в сообщении.
По данным следствия, всего под землю спустился один гид и группа из семи человек. В тот день столицу накрыл мощный ливень, в некоторых районах города улицы превратились в реки. Как отмечали эксперты, спускаться в коллекторы в такую погоду опасно для жизни.
Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. По данной статье предусмотрено наказание до десяти лет тюрьмы.
Возможный организатор экскурсии диггеров в Москве был задержан в Санкт-Петербурге. Ряд лиц разыскиваются полицией.