В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Криминалист: полиция обязана контролировать подземные коммуникации Москвы

Владимир Рубанов
05:46 23.08.2023
Бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов считает, что такие объекты можно отнести к стратегическим, поэтому они должны быть под круглосуточной охраной.
Криминалист: полиция обязана контролировать подземные коммуникации Москвы
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
Читайте нас на:

Полицейские обязаны контролировать все московские подземные коммуникации, заявил «360» криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов. По его словам, такие объекты можно отнести к стратегическим, поэтому они должны быть под круглосуточной охраной.

«По ним можно дойти куда угодно, вплоть до Кремля», - сказал Игнатов.

По словам специалиста, схемы подземных коммуникаций притягательна для диверсантов. По ним злоумышленники могут пройти незамеченными под любым зданием, устроить взрыв, вмешаться в работу водоснабжения. Поэтому странно, что некие люди проводили экскурсии, к тому же опасные для жизни экскурсантов. Игнатов назвал эту ситуацию серьезной недоработкой тех, кто обязан охранять подземные коммуникации.

Криминалист заявил, что в идеале любой люк и вход под землю должен быть под сигнализацией с видеонаблюдением, чтобы исключить доступ посторонних. При несанкционированном вскрытии дежурный по охране должен получать тревожный сигнал. Группы немедленного реагирования должны сразу же задерживать таких людей и проверять их, потому что это могут быть не просто любопытные, а диверсанты, сказал эксперт.

Накануне следователи допросили гендиректора компании «Спутник» Александра Кима. Эта фирма организовывала экскурсии по подземным коллекторам Москвы. Во время очередного такого похода начался сильный ливень, и группа экскурсантов погибла в потоках воды. Предполагается, что найдены тела всех восьми участников экскурсии.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:20 В стране и мире
Ракета «Союз-2.1а» с грузом для МКС стартовала с Байконура
03:12 В стране и мире
Видео
Путин назвал стабильной ситуацию на линии боевого соприкосновения в Донбассе
02:30 В стране и мире
Видео
Балицкий показал Путину документ о стратегическом развитии Запорожья
03:29 В стране и мире
Видео
Российские бойцы в зоне СВО начали получать заводские боеприпасы для БПЛА
01:34 В стране и мире
Видео
Пасечник: такого хорошего отношения к себе Донбасс не видел со времен СССР
Популярное
Эксперт Эйсмонт рассказал, почему «Луна-25» не показала следы американцев на Луне
Лада Дэнс впервые после аварии вышла на сцену
В Австралии обнаружили кратер от огромного астероида
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.