Криминалист: полиция обязана контролировать подземные коммуникации Москвы

Бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов считает, что такие объекты можно отнести к стратегическим, поэтому они должны быть под круглосуточной охраной.

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Полицейские обязаны контролировать все московские подземные коммуникации, заявил «360» криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов. По его словам, такие объекты можно отнести к стратегическим, поэтому они должны быть под круглосуточной охраной.

«По ним можно дойти куда угодно, вплоть до Кремля», - сказал Игнатов.

По словам специалиста, схемы подземных коммуникаций притягательна для диверсантов. По ним злоумышленники могут пройти незамеченными под любым зданием, устроить взрыв, вмешаться в работу водоснабжения. Поэтому странно, что некие люди проводили экскурсии, к тому же опасные для жизни экскурсантов. Игнатов назвал эту ситуацию серьезной недоработкой тех, кто обязан охранять подземные коммуникации.

Криминалист заявил, что в идеале любой люк и вход под землю должен быть под сигнализацией с видеонаблюдением, чтобы исключить доступ посторонних. При несанкционированном вскрытии дежурный по охране должен получать тревожный сигнал. Группы немедленного реагирования должны сразу же задерживать таких людей и проверять их, потому что это могут быть не просто любопытные, а диверсанты, сказал эксперт.

Накануне следователи допросили гендиректора компании «Спутник» Александра Кима. Эта фирма организовывала экскурсии по подземным коллекторам Москвы. Во время очередного такого похода начался сильный ливень, и группа экскурсантов погибла в потоках воды. Предполагается, что найдены тела всех восьми участников экскурсии.