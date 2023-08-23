Следствие просит арестовать организаторов подземной экскурсии в Москве

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключения фигурантов уголовного дела под стражу.

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Подозреваемые в организации незаконной подземной экскурсии по коллекторам Москвы, 31-летний Никита Дубас и 35-летний Александр Ким задержаны по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности гибель нескольких человек. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в Telegram-канале ведомства.

Свою вину подозреваемые не признали, расследование уголовного дела находится на контроле в столичной прокуратуре.

Накануне завершилась поисковая операция. Все восемь тел погибших участников подземной экскурсии были найдены. Родственники приступили к опознанию. По версии следствия, группа спустилась в подземный коллектор незадолго до начала мощного ливня. После этого связь с людьми пропала, а на следующий день в Москве-реке обнаружили первые тела погибших.