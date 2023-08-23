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Зеленский заявил, что украинское контрнаступление идет «очень сложно»

Максим Крюков
15:04 23.08.2023
На встрече с премьер-министром Финляндии украинский президент заявил, что киевские боевики натыкаются на «тысячи мин».
Зеленский заявил, что украинское контрнаступление идет «очень сложно»
© Фото: Filip Singer, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с финским премьером Петтери Орпо, который сегодня прибыл в Киев, констатировал, что контрнаступление ВСУ идет «очень сложно». Видеоматериал с выступлением украинского лидера был опубликован в его Telegram-канале.

«Мы видим, на каких направлениях идем вперед, но нам очень сложно, тысячи мин, но ведь самое главное в тенденции, о которой мне докладывают военные, которую я получаю ежедневно. Мы идем, но понемногу», - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности заявил, что западные кураторы Киева явно разочарованы результатами контрнаступления. Глава государства отметил, что результатов украинского контрнаступления нет.

На прошлой неделе американский журналист Сеймур Херш сообщил, что Центральное разведывательное управление США предупредило госсекретаря Энтони Блинкена о том, что контрнаступление Украины не увенчается успехом. По словам лауреата Пулитцеровской премии, «это было шоу, устроенное Зеленским, и некоторые в администрации поверили его вздору». Также стало известно, что в Конгрессе США выступили против помощи Киеву из-за провала контрнаступления. По данным американских спецслужб, ВСУ не смогут дойти до Мелитополя из-за мощной обороны, выставленной российскими войсками.

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