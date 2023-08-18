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Washington Post: в Конгрессе США выступили против помощи Украине из-за провала контрнаступления

Алексей Курильченко
10:43 18.08.2023
Американская разведка сообщила конгрессменам, что украинские боевики не смогут дойти до Мелитополя из-за грамотно организованной Россией обороны.
Washington Post: в Конгрессе США выступили против помощи Украине из-за провала контрнаступления
© Фото: IMAGO, Rod Lamkey, CNP, MediaPun
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Американские конгрессмены выступили против передачи Украине очередного пакета военной помощи после неутешительных выводов внешней разведки. По данным спецслужб США, киевские боевики не смогут дойти до Мелитополя из-за мощной обороны, выставленной Российской армией. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в спецслужбах.

«Такой мрачный вывод сделан из-за того, что Россия проявила суровый профессионализм, организовав оборону из минных полей и траншей. Скорее всего, в Киеве и на Западе будут искать виновных в том, почему контрнаступление, которое стоило десятки миллиардов долларов, не достигло своих целей», - пишет издание.

В результате часть конгрессменов-республиканцев выступили против того, чтобы выделять киевскому режиму очередной пакет помощи, сумма которого достигает 24 миллиардов долларов. При этом представители США выражают неуверенность в том, что новые вооружения, такие как истребители F-26 или ракеты ATACMS, могут повлиять на ситуацию в зоне СВО.

«Все еще остается проблема с прорывом главной линии обороны России, и нет никаких доказательств, что эти системы станут ее решением», - заявил представитель администрации.

Ранее китайское издание Guancha сообщило, что Вашингтон откажется от масштабной помощи Киеву перед президентскими выборами. По мнению авторов материала, все больше рядовых американцев недовольны падением уровня своей жизни на фоне того, как правительство США «выбрасывает деньги в бездонную яму».

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