В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заявил, что западные кураторы Киева явно разочарованы результатами контрнаступления

Игнат Далакян
13:13 21.07.2023
Путин отметил, что результатов украинского контрнаступения нет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что западные кураторы Киева явно разочарованы результатами контрнастулпения. Об этом глава государства заявил на совещании Совета безопасности России.

«Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти», - сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что результатов контрнаступения нет.

Ранее российский лидер отметил важность творчества, связанного со специальной военной операцией. Согласно словам Владимира Путина, оно поднимает боевой дух.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:12 Армия
МО РФ: ночью был нанесен удар по украинским объектам, где готовились теракты с беспилотниками
13:15 Армия
Видео
Путин заявил, что командование СВО действует профессионально, а натовская техника горит
11:38 В стране и мире
Видео
Пресненский суд продлил домашний арест Блиновской до 26 октября
09:50 В стране и мире
Карякин заявил, что победа России в СВО поможет убрать зомбированность на Украине
08:37 Армия
Видео
ВС РФ разгромили колонну противника на Южно-Донецком направлении
Популярное
Видео
Погода помешала Путину посетить Североморск
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Видео
Путин рассказал, как «ругался» с главой Минтранса Савельевым из-за западных самолетов
Видео
В МО РФ сообщили об ударе возмездия по объектам в районе Одессы
Видео
Большой десантный корабль ВМФ РФ возобновил работу на Керченской переправе
Daily Mail: Джокович заплатит $8 тысяч за «злоупотребление ракеткой» в финале Уимблдона
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.