Путин заявил, что западные кураторы Киева явно разочарованы результатами контрнаступления
Путин отметил, что результатов украинского контрнаступения нет.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что западные кураторы Киева явно разочарованы результатами контрнастулпения. Об этом глава государства заявил на совещании Совета безопасности России.
«Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти», - сказал глава государства.
Владимир Путин отметил, что результатов контрнаступения нет.
Ранее российский лидер отметил важность творчества, связанного со специальной военной операцией. Согласно словам Владимира Путина, оно поднимает боевой дух.