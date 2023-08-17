В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Херш заявил, что ЦРУ предупредило Блинкена о провале контрнаступления Украины

Алексей Курильченко
18:35 17.08.2023
По мнению источника журналиста, госсекретарь США хочет примерить на себя лавры Генри Киссинджера, подписавшего Парижское мирное соглашение.
Херш заявил, что ЦРУ предупредило Блинкена о провале контрнаступления Украины
© Фото: imago stock&people, Globallookpress
Читайте нас на:

ЦРУ предупредило госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что контрнаступление Украины не увенчается успехом. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на свой источник в американских спецслужбах.

«Он (Блинкен. - Прим. ред.) узнал от агентства, что украинское наступление не сработает. Это было шоу, устроенное Зеленским, и некоторые в администрации поверили его вздору», - написал Херш на своем сайте.

По мнению источника журналиста, Блинкен хочет обладать теми же почестями, что и его предшественник Генри Киссинджер - тот заключил Парижское мирное соглашение, которое положило конец Вьетнамской войне. То же самое нынешний госсекретарь хочет совершить в отношении Украины.

Ранее Херш заявил, что администрация Байдена имела существенное значение в обоих террористических актах, произошедших на Крымском мосту. Он также выразил уверенность в том, что киевский режим при атаке на мост использовал американские технологии.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:49 В стране и мире
Видео
Цаликов провел конференцию «Армия и общество. Стратегия ментальной безопасности» на «Армии-2023»
17:06 Вопросы истории
В Минске стартовал II Международный антифашистский конгресс
15:26 В стране и мире
Видео
Следствие потребовало арестовать обвиняемого по делу о взрыве АЗС в Дагестане
14:34 В стране и мире
Видео
Мягков: на Украине воспитали общество, которое сегодня готово истребить нас
15:23 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что Россия подошла к реализации скоростной ж/д магистрали от Москвы до Петербурга
Популярное
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Видео
В Грузии из-за российского барабанщика сорвали концерт The Killers
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.