По мнению источника журналиста, госсекретарь США хочет примерить на себя лавры Генри Киссинджера, подписавшего Парижское мирное соглашение.

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ЦРУ предупредило госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что контрнаступление Украины не увенчается успехом. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на свой источник в американских спецслужбах.

«Он (Блинкен. - Прим. ред.) узнал от агентства, что украинское наступление не сработает. Это было шоу, устроенное Зеленским, и некоторые в администрации поверили его вздору», - написал Херш на своем сайте.

По мнению источника журналиста, Блинкен хочет обладать теми же почестями, что и его предшественник Генри Киссинджер - тот заключил Парижское мирное соглашение, которое положило конец Вьетнамской войне. То же самое нынешний госсекретарь хочет совершить в отношении Украины.

Ранее Херш заявил, что администрация Байдена имела существенное значение в обоих террористических актах, произошедших на Крымском мосту. Он также выразил уверенность в том, что киевский режим при атаке на мост использовал американские технологии.