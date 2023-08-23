В стране и мире Путин: действия РФ на Украине определены стремлением прекратить войну, развязанную Западом Тимур Шерзад Владимир Путин заявил, что сначала на Украине был устроен госпереворот, а затем развязана война. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите БРИКС заявил, что стремление Запада сохранить гегемонию породило кризис на Украине. Путин отметил, что действия России на Украине были продиктованы стремлением прекратить войну, которую развязал Запад. «Сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный переворот в этой стране, а затем против людей, которые не согласились с этим переворотом, была развязана война», - отметил Путин. Владимир Путин подчеркнул, что Россия поддержала людей, боровшихся за свою культуру, язык, традиции и будущее. Ранее президент России назвал стабильной ситуацию на линии боевого соприкосновения в Донбассе. Экспертное мнение и аналитика