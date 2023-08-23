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Путин рассказал, что потрясает его в действиях военного руководства Украины

Сергей Лебедев
01:46 23.08.2023
Посылая людей на минные поля, командиры ведут себя так, как будто это не их граждане.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Karl-Josef Hildenbrand dpa Globallookpress
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Российский президент Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником рассказал, что потрясает его в действиях военного руководства киевского режима. Это касается того, как командиры пренебрегают личным составом.

«Такое впечатление, что это не их люди вообще. Которых они толкают на минные поля, на наши артиллерийские удары. Ведут себя так, как будто это не их граждане. Потрясающе», - сказал Владимир Путин.

Напомним, в конце июля Владимир Путин заявил, что украинцы потеряли около 60% военной техники в ходе боев на Запорожском направлении. По его словам, 40% техники поразили авиацией ВКС РФ. 

Отражением наступления, подчеркнул президент, занимались подразделения 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, а также 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа. 

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