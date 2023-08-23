Путин назвал стабильной ситуацию на линии боевого соприкосновения в Донбассе
Такое заявление президент сделал в ходе встречи с врио главы ЛНР.
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Российский президент Владимир Путин назвал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе стабильной. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником.
«Ситуация на линии соприкосновения стабильная», - сказал президент.
Напомним, в конце июля этого года Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось. Такой заявление он сделал во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Чуть позже президент отметил, что на всех направлениях специальной военной операции противник остановлен и отброшен. Уничтожены тысячи единиц вражеской техники.