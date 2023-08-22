Путин назвал условия для возвращения России к зерновой сделке

Президент Владимир Путин отметил, что возвращение РФ к черноморской инициативе возможно только в случае реального выполнения обязательств перед российской стороной.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press

Россия готова вернуться к зерновой сделке только в случае реального выполнения обязательств перед российской стороной. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе обращения к участникам саммита БРИКС.

Российский лидер напомнил, что с 18 июля этого года РФ приняла решение отказаться от продления черноморской инициативы.

«Неоднократно говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся государствам», - сказал он.

Глава Российского государства также отметил, что в 2023 году у нашей страны «вновь ожидается отличный урожай».

Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что в ближайшее время Россия безвозмездно поставит шести африканским странам до 50 тысяч тонн зерна. По его словам, в общей сложности РФ в 2023 году планирует экспортировать около 55 миллионов тонн зерновых.

По данным Bloomberg, после приостановки зерновой сделки на треть упал экспорт зерна и масел с Украины. Как отмечает агентство, украинская компания Agrotrade Group перенаправила экспорт зерна через порты на реке Дунай, однако расходы на транспорт при выборе этого пути для экспорта зерна выше в два раза.