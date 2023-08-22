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«Лужники» в триколоре: как в Москве праздновали День Государственного флага РФ

Елизавета Пронина
22:58 22.08.2023
Около 70 тысяч человек приехали на столичную арену «Лужники», чтобы отпраздновать День Государственного флага России.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Никольский РИА Новости
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На стадионе «Лужники» в Москве сегодня прошел рок-концерт с участием звезд отечественной эстрады в честь Дня Государственного флага России. На арене собралось около 70 тысяч человек, многие приехали издалека, даже рабочий день не стал помехой. Всем раздали флажки и значки с триколором внутри сердца. Многие оделись в бело-сине-красных тонах.

В разных частях страны прошли акции в честь праздника. На дрейфующей станции «Северный полюс-41» Арктического и антарктического научно-исследовательского института развернули один из самых больших российских триколоров размером почти 1,5 тысячи квадратных метров. А представители «Народного фронта» водрузили флаг на Эльбрусе.

На улицах Нижнего Новгорода «Волонтеры Победы» раздали 50 тысяч ленточек с триколором, получить их могли все желающие бесплатно. «Ночные волки» вместе с автолюбителями, участниками акции провели автопробег по улицам города с флагами России. Акция стартовала от нижегородского кремля. Также ленточки раздали и в Екатеринбурге.

Праздник не обошел стороной и воинские части. Например, в Кореновском гарнизоне личный состав выстроился в форме букв ZOV на фоне нашего триколора. Все это проходило под гимн России.

Кроме того, торжественно подняли флаг на одной из главных площадей Луганска. В преддверии праздника «Народный фронт» отправил в новые российские регионы автомобили, переданные общественному движению госкорпорациями и органами власти. Речь идет не только о машинах, но и о мототранспорте, грузовиках и других видах техники. Сейчас идет подготовка к отправке ее на передовую или для гуманитарных целей в Луганскую и Донецкую Народные Республики, а также Херсонскую и Запорожскую области.

В разных городах России разворачивали метровые флаги, которые трудно не заметить. Например, в Хабаровске закрытие Всероссийского молодежного образовательного форума «Амур» было приурочено ко Дню Государственного флага. На центральной набережной города развернули триколор.

День Государственного флага России также отпраздновали жители сирийского Дамаска. На площади Омейядов собрались местные жители, студенты, представители Русской общины. Собравшиеся развернули российский триколор, а также флаг Сирии, выразив таким образом благодарность России за поддержку стране в борьбе с терроризмом и восстановлении мира.

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