В стране и мире Триколор в окружении льдов: в Арктике развернули самый большой флаг России Анна Назайкина Акция прошла в честь Дня Государственного флага Российской Федерации, который отмечается в нашей стране 22 августа. © Видео: ААНИИ © Фото: ААНИИ Читайте нас на: Полярники развернули в Арктике самый большой российский триколор на дрейфующей станции «Северный полюс-41». Размер флага составляет 1 423 «квадратов». Акция в рамках проекта «Все стихии» прошла в честь Дня Государственного флага Российской Федерации, который отмечается в нашей стране 22 августа. Огромное полотнище развернули сотрудники Арктического и антарктического научно-исследовательского института и член мотоклуба «Ночные волки», заслуженный путешественник России Юрий Волков. «От большой земли полярников отделяет десять месяцев дрейфа в сложнейших климатических условиях, в окружении льдов и самого холодного океана на планете... Мы хотим, чтобы они чувствовали поддержку», – объяснил директор ААНИИ Александр Макаров. Для проведения торжественной акции на льду Северного Ледовитого океана был выбран безопасный участок, полярников доставили двумя рейсами вертолета Ка-32. Экспертное мнение и аналитика