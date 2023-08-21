Триколор в окружении льдов: в Арктике развернули самый большой флаг России
Полярники развернули в Арктике самый большой российский триколор на дрейфующей станции «Северный полюс-41». Размер флага составляет 1 423 «квадратов».
Акция в рамках проекта «Все стихии» прошла в честь Дня Государственного флага Российской Федерации, который отмечается в нашей стране 22 августа.
Огромное полотнище развернули сотрудники Арктического и антарктического научно-исследовательского института и член мотоклуба «Ночные волки», заслуженный путешественник России Юрий Волков.
«От большой земли полярников отделяет десять месяцев дрейфа в сложнейших климатических условиях, в окружении льдов и самого холодного океана на планете... Мы хотим, чтобы они чувствовали поддержку», – объяснил директор ААНИИ Александр Макаров.
Для проведения торжественной акции на льду Северного Ледовитого океана был выбран безопасный участок, полярников доставили двумя рейсами вертолета Ка-32.