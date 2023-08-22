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Народный фронт в честь Дня флага России водрузил триколор на Эльбрусе

Владимир Рубанов
05:29 22.08.2023
Общественное движение отправило в новые российские регионы технику, которую передали госкорпорации и органы власти.
© Видео: Общероссийский Народный фронт © Фото: Общероссийский Народный фронт
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Народный фронт ко Дню Государственного флага России водрузил триколор на Эльбрусе, отправил на передовую СВО партию автомобилей от госкорпораций и подготовил серию интервью с известными спортсменами, которые рассказали о своем отношении к государственному символу.

Общественное движение отправило в новые российские регионы технику, которую передали госкорпорации и органы власти. Это автомобили и мототранспорт, грузовики, прицепы, тракторы, бульдозеры, автогрейдеры, экскаваторы. Сейчас во всех регионах России технику осматривают, готовят к отправке на передовую или для гуманитарных целей в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Кроме того, о своем отношении к флагу страны россиянам рассказали известные спортсмены и артисты. В их числе - актер и мастер боевых искусств Владислав Дёмин, чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF Денис Лебедев, олимпийская чемпионка-синхронистка и депутат Московской городской думы Мария Киселева, волейболист и олимпийский чемпион Тарас Хтей, автогонщик Сергей Карякин, олимпийский чемпион-лыжник Александр Легков, российская фигуристка и певица Анна Семенович.

«Я всегда выступал под флагом России и именно под ним выигрывал соревнования. Один из самых ключевых моментов был на закрытии Олимпийских игр. Я стою на пьедестале под российским триколором. Чувство гордости за свою страну - одно из самых важных чувств в жизни для меня», - сказал олимпийский чемпион-лыжник Александр Легков.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Днем Государственного флага России. Он отметил, что флаг России - это символ единства страны. Государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперед, до победы, утверждать славу России, сказал глава государства.

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