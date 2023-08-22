В Дамаске отпраздновали День Государственного флага России

Акция проведена в благодарность России за помощь в борьбе с международным терроризмом и в восстановлении мирной жизни на сирийской земле.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Жители сирийского Дамаска отпраздновали День Государственного флага России. На площади Омейядов собрались местные жители, студенты, представители Русской общины.

Собравшиеся развернули российский триколор, а также флаг Сирии, выразив таким образом благодарность России за поддержку стране в борьбе с терроризмом и восстановлении мира.

Кроме того, участники акции держали в руках десятки маленьких сирийских и российских флагов, а в исполнении духового оркестра прозвучали советские песни.

На фасаде здания национального оперного театра была спроецирована модель российского триколора, благодаря чему всю ночь люди с разных уголков города смогли видеть огромный трехмерный флаг РФ.

Ранее полярники развернули в Арктике самый большой российский триколор на дрейфующей станции «Северный полюс-41». Размер флага составляет 1 423 «квадратов».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.