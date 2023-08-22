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В СК допрашивают гендиректора компании, продававшей экскурсии по коллекторам

Максим Крюков
18:21 22.08.2023
Компания «Спутник» осуществляла продажу и предоставление услуг, повлекших гибель диггеров во время экскурсии по подземным коллекторам Москвы.
В СК допрашивают гендиректора компании, продававшей экскурсии по коллекторам
© Фото: СК РФ
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В Главное следственное управление СК России по Москве для проведения допроса доставили генерального директора компании «Спутник» Александра Кима. Организация занималась продажей и предоставлением услуг, повлекших гибель диггеров во время экскурсии по подземным коллекторам столицы. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Напомним, к настоящему моменту найдены тела всех восьми участников экскурсии по подземельям в Москве. Ранее следователи СК РФ установили трех человек, причастных к организации незаконной экскурсии по коллектору подземной реки Неглинка.

По данным правоохранительных органов, организатора незаконной диггер-экскурсии Никиту Дубаса задержали после допроса. Сообщается, что он сотрудничает со следствием, вскоре ему будет избрана мера пресечения.

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