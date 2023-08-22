Следователи установили трех человек, причастных к экскурсии в коллекторе

С одним из причастных к организации смертельной экскурсии по коллектору в Москве проводятся следственные действия.

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Следователи СК РФ установили трех человек, причастных к организации незаконной экскурсии по коллектору подземной реки Неглинка в Москве, которая закончилась трагической гибелью некоторых ее участников. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

«В настоящее время следователи установили трех лиц, причастных к организации и проведению данной экскурсии, с одним из которых в настоящее время проводятся следственные действия в подразделении ведомства», - заявили в ГСУ СК России по городу Москве.

Официально подтверждена гибель четырех человек, в том числе несовершеннолетней. Судьба остальных участников экскурсии остается неизвестной. Сотрудники экстренных служб Москвы продолжают поиски и работы на коллекторе, чтобы предотвратить его незаконное посещение диггерами в дальнейшем.