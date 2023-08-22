В Москве после допроса задержали организатора экскурсии по коллекторам

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Организатор незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в центре Москвы Никита Дубас задержан после допроса. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Организатор экскурсий по Неглинке и руководитель диггеров Никита Дубас задержан после допроса по ст. 91 УПК. Предварительно, он сотрудничает со следствием, ему будет избрана мера пресечения», - пишет ТАСС.

Ранее стало известно о задержании в Санкт-Петербурге Александра Кима - генерального директора компании, которая причастна к организации экскурсии. В ближайшее время его доставят в Москву, где суд определится с мерой пресечения.

Экскурсия под землей состоялась 20 августа. В коллектор спустилась группа из восьми человек. В тот же день на столицу обрушился мощный ливень. Вскоре связь с группой пропала, а уже на следующий день спасатели начали находить в акватории Москвы-реки тела погибших. К этому часу известно, что удалось найти тела всех участников смертельной прогулки.