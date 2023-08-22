Лада Дэнс не выходит из дома из-за состояния после концерта в Нижнем Новгороде

На сцену она вышла, приняв обезболивающее, под контролем врачей.

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Певица Лада Дэнс находится под круглосуточным присмотром врачей и не может выйти из дома из-за осложнений после проведенного концерта в Нижнем Новгороде. Об этом «Звезде» рассказал продюсер певицы Сергей Пудовкин.

«Конечно, как я и предполагал произошло ухудшение ее самочувствия после Нижнего Новгорода», - сказал он.

По его словам, Дэнс решилась на выступление, несмотря на прохождение реабилитации, из-за ответственности перед зрителем. На сцену она вышла, приняв обезболивающее, под контролем врачей, однако ее состояние все равно ухудшилось. Все съемки и мероприятия теперь перенесены.

Певица Лада Дэнс впервые после дорожно-транспортного происшествия вышла на сцену на прошлой неделе, 19 августа. Это был концерт в честь празднования дня города в Нижнем Новгороде.

В начале месяца артистка попала в ДТП в Подмосковье. В момент аварии она находилась в такси, врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму. Певице пришлось пережить несколько операций. Утверждалось, что ей предстоит длительный курс реабилитации.