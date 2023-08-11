Пережившая аварию Лада Дэнс сделала первую публикацию в соцсетях

Она объяснила, что сейчас ей сложно быть активной в Сети из-за морального состояния.

© Фото: lada_dance_official, Instagram*

Певица и актриса Лада Дэнс впервые вышла на связь с поклонниками после того, как попала в больницу после аварии.

На своей странице в Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ) она рассказала, что в настоящий момент ей тяжело вести социальные сети из-за морального состояния.

Лада Дэнс отметила, что сейчас в больнице медики, которые лечат ее, выполняют свою работу на максимально высоком уровне.

«Вижу ваши добрые слова и слова поддержки, и они дарят мне силы в этот сложный период», - написала она.

Ранее в распоряжении «Звезды» оказались первые фотографии певицы после страшного ДТП в Московской области.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.