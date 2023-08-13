Продюсер Лады Дэнс рассказал, что ей предстоит болезненный курс реабилитации

Как утверждается, сейчас она не может самостоятельно разговаривать и передвигаться.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Razhden Gamezardashvili, Russian Look, Global Look Press

Продюсер Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал «Звезде», что певице предстоит болезненный реабилитационный процесс.

«Да это будет сложный реабилитационный процесс, да это будет достаточно болезненно, и курс реабилитации, и последующий специальные упражнения», - сказал он.

Он рассказал, что ранее ей сделали повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. Сейчас она не может самостоятельно разговаривать и передвигаться.

Врачи дают оптимистичные прогнозы, сейчас они делают все возможное для ее восстановления.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием артистки, которая в этот момент находилась в такси, произошло пятого августа на 52-м километре Симферопольского шоссе, недалеко от Подольска.