Лада Дэнс впервые после аварии вышла на сцену

По словам директора певицы, выступление она провела на обезболивающих препаратах.

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Певица Лада Дэнс впервые после дорожно-транспортного происшествия выступила на концерте на праздновании дня города в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.

Как передает РИА Новости его слова, рядом с певицей находились врачи. Пудовкин также отметил, что Ладе Дэнс выступление позволили провести обезболивающие препараты.

Ранее продюсер Лады Дэнс рассказал в беседе со «Звездой», что артистке предстоит болезненный курс реабилитации. По его словам, певица перенесла повторную операцию, связанную с лицевой хирургией.