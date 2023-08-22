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Родственники погибших в коллекторах Москвы диггеров приехали на опознание тел

Максим Крюков
15:03 22.08.2023
К настоящему моменту найдены тела всех восьми участников трагической экскурсии по подземным коллекторам Москвы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На опознание тел погибших в столичных коллекторах людей к набережной Москвы-реки привезли их родственников.

Напомним, сегодня в Москве нашли тела всех восьми участников диггер-экскурсии. По данным следствия, под землю спустился один гид вместе с экскурсионной группой, которая состояла из семи человек.

Кроме того, сотрудники Следственного комитета России установили трех человек, причастных к организации незаконной экскурсии по коллектору подземной реки Неглинка. С одним из причастных к организации смертельного тура проводятся следственные действия.

В правоохранительных органах сообщили, что после допроса был задержан организатор незаконной экскурсии Никита Дубас. По предварительной информации, подозреваемый сотрудничает со следствием, ему будет избрана мера пресечения.

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